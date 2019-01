Na snowboardovém táboře jsou ještě místa

Lipno nad Vltavou - Děti můžete přihlásit na snowboardový příměstský tábor, který se koná každou únorovou sobotu ve skiareálu Lipno.

Dopřejte svým dětem celodenní výlety plné lyžování, zábavy, her a soutěží a sami si odpočiňte od každodenních starostí. Svěřte je do péče našich profesionálních instruktorů a užijte si volné soboty.

Harmonogram:

2. 2. 2019 – výpůjčka vybavení a kontrola vlastního vybavení, rozdělení do skupin, základy snowboardingu.

9. 2. 2019 – Snowboarding, zlepšování techniky.

16. 2. 2019 – Snowboarding, základy freestyle na sjezdovce a na nízkých překážkách ve snowparku.

23. 2. 2019 – Snowboarding, závody a závěrečné vyhlášení.



Cena 4 900,-Kč

Zahrnuje dopravu, 4x celodenní skipas, dozor a výuku instruktorů, teplou polévku a čaj.

Za příplatek 680,- Kč (170,- Kč za den) lze zajistit vypůjčení zimního vybavení – snowboard, boty, helma.

Sleva 1000,- Kč pro dřívější účastníky příměstského tábora.

Cena nezahrnuje pojištění.

Základní informace:

Snowboardového turnusu se mohou zúčastnit děti školního věku 9–15 let.

Kurz je určen pro úplné začátečníky a mírně pokročilé snowboardisty.

Dětem se po celý den budou věnovat naši instruktoři, kteří na ně dohlédnou jak při ježdění, tak během polední pauzy.

Ježdění bude probíhat ve Skiareálu Lipno formou skupinové výuky kombinované se zábavnými prvky a volnými jízdami. Děti budou rozděleny do skupinek podle jejich jezdeckých dovedností.

Zázemí bude připraveno ve vyhřívané místnosti, kde se děti budou moci převléknout do lyžařského oblečení, během pauzy si zde odpočinou a posvačí.

K obědu je v Chatě Lanovce připravena teplá polévka a čaj.

Společná doprava skibusem bude zajištěna z Českých Budějovic, Českého Krumlova a zpět. Odjezd kolem 7 hodiny ráno, návrat kolem 6 hodiny večer.

Více na https://www.lipno.info/zazitky/snowboardovy-primestsky-tabor.html.