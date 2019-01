Český Krumlov - S turisty z KČT START můžete ve čtvrtek 28. června vyrazit na tajný výlet z Litvínovic do Litvínovic. Trasa bude mít do 12 km, výlet vede Alena Křížová.

Odjezd vlakem v 8.14 do ČB. MHD č. 16 v 9.40 do Litvínovic (čeká vedoucí). Nezn. cestami kolem letiště a po Slavečské cestě do Šindlových Dvorů a dále do Litvínovic (obč.). Do ČB buď MHD č. 16 nebo pěšky.