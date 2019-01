Na výletě s turisty se přesvědčíte, že na jaře je všude hezky





Na jaře je všude hezky. Pěší výlet s KČT START v délce 7 až 8 km vede Iva Podholová. Odjíždí se vlakem v 8.14 do Černého Dubu. Odtud se turisté vydají přes Nové Homole, kolem Závratského rybníku, přes Závraty a Hradce do Vrábče nebo Hradců, odkud se vlakem vrátí do Českého Krumlova.