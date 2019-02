Brloh - Chcete se dozvědět, jak ochránit své děti před nebezpečím číhajícím na webu? Na přednášku (Ne)bezpečná síť aneb Staňte se kyberrodiči zve obec Brloh do Základní školy. Koná se v úterý 26. února od 18 do 20.30 hodin. Přednáška Martiny Sokolíkové je určena pro osoby starší 18 let.