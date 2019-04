Noční výšlap na rozhlednu

Kaplice - Nedaleko Kaplice na Hradišťském vrchu vyrostla nová rozhledna, která se jistě stane atraktivním cílem mnohých turistických výletů. Kaplické infocentrum si na Zelený čtvrtek 18. dubna 2019 připravilo lehce adrenalinový výstup na rozhlednu za západem slunce. Samozřejmě bude dost záležet na počasí, ale pokud tento večer neproprší, mohla by se výprava vydařit. Rozhledna na Hradišťském vrchu (780 m n.m.) leží od Kaplice vzdálena cca 4,5 km, což vydá na hodinu a půl chůze. Na večerní pochod za západem slunce se společně vyjde v 18.00 hodin z městského parku. Výstup je pak veden přes Blančák a dále přes jižní úbočí vrchu, po staré cestě spojující Blansko a Hradiště. Vzhledem k návratu po setmění je potřeba mít s sebou baterky či svítilny. Doporučujeme mít s sebou také svačinu, čaj v termosce a teplé oblečení. A také dobrou kondici. Převýšení není velké, ale závěrečné stoupání do hory je mírně namáhavější. Z ochozu rozhledny se nám za příznivého počasí naskytne pohled na Novohradské hory, Budějovickou kotlinu, Soběnovskou vrchovinu, směrem k Lipnu pak na Plechý, Vítkův kámen a Kleť. A hlavně na západ slunce nad Kaplicí… Druhou alternativou je výstup na rozhlednu za východem slunce. Pokud by byl zájem větší o tuto nočně-ranní variantu, pak by se uskutečnila na Velký pátek 19. dubna 2019. Sraz v parku se svítilnami je stanoven na 4.00 hodinou nad ránem. Slunce v tento den vychází v šest hodin. Výstup na rozhlednu za východem slunce je efektní svým pojetím… uvidíte a uslyšíte probouzet se přírodu. Ten kouzelný přechod ze tmy, chladu do světla a hřejivých slunečních paprsků. Zájemce o večerní či ranní výstup na rozhlednu prosíme, aby se předběžně nahlásili na infocentru, tel. 380 311 388. Počet míst je omezen kapacitou rozhledny. Více informací vám podáme v infocentru. V případě zájmu bude akce opakována ať už ve své první nebo druhé variantě.