O turismu v Ántré

Český Krumlov – Trvale udržitelný turismus v Českém Krumlově je téma panelové debaty, která začne v sobotu před polednem v divadelním klubu Ántré. Patří ještě Krumlov místním nebo už ho zcela převzali turisté? Dělá město něco pro to, aby se do centra vrátil život? Co pro to můžeme udělat my? Kolik návštěvníků může ještě patnáctitisícové město pojmout za současného zachování autenticity? Jak to vidí průvodkyně, památkář-ubytovatel, architekt, podnikatelka žijící v centru města nebo zaměstnankyně města Český Krumlov můžeme zjistit od 11 hodin v krumlovském divadle. Vstup zdarma.