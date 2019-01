Výstavu obrazů Daniela Bechera a Petra Kroutla pořádá městys Besednice a Kulturní a zábavní spolek Vltavín v době od 27. října do 30. listopadu. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek od 18 hodin v zasedací místnosti na besednické radnici. Otvírací doba výstavy: Pondělí a středa od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek jen od 8 do 12 hodin.