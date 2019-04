Památky na jihu Čech jsou otevřené i na Velikonoční pondělí

Jižní Čechy - Velikonoční výzdobou, tematicky zaměřenými prohlídkami, koncertem, soutěží pro děti i unikátní výstavou oslaví svátky jara památky na jihu Čech ve správě Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Velikonoční návštěvu jindřichohradeckého zámku ozvláštní výstava s názvem Splašená vejce, návštěvu zámku Třeboň zase květinové aranže. Zámek Dačice i hrad Nové Hrady nabídnou speciální prohlídky velikonočně vyzdobenými interiéry, příběh Kristova utrpení připomenou hudebně-literární prohlídky zámku Červená Lhota v pátek 19. 4. Zámek Kratochvíle láká nejmenší návštěvníky na Velikonoční hru v zahradě v pondělí 22. 4., zámecký park na Hluboké vyzdobí obří vejce. Všechny jihočeské památky budou otevřeny i na Velikonoční pondělí 22. dubna, dnem volna se stane úterý 23. dubna.

Během letošního Velkého pátku, 19. dubna, se návštěvníci zámku Červená Lhota mohou zúčastnit zcela netradičních prohlídek nazvaných BLACK FRIDAY. Zámecké interiéry se stanou jednotlivými dějišti pašijového příběhu, vyprávěném na pozadí textů Bohuslava Reynka, Jana Zahradníčka, Zdeňka Rotrekla a Karla Čapka. „Všichni historičtí majitelé Červené Lhoty byli katolíky. Poslední šlechtickou rodinu Schönburg-Hartenstein by dokonce bylo možno označit v dobrém slova smyslu za katolíky bigotní. V zámeckých prostorách prožívali velikonoční svátky, zde si zpřítomňovali Kristovy pašije, proto jsme si dovolili letos zkusit právě v jejich bytě evokovat atmosféru tohoto silného příběhu, který dnes mnohdy zůstává v zapomnění“, upřesňuje červenolhotský kastelán Tomáš Horyna a dodává: „Kdo se nechce ponořit do kouzla velikonočního tajemství, může přijít v sobotu, neděli či pondělí, kdy budou probíhat již běžné zámecké prohlídky.

Zámek Dačice nabízí od 19. do 22. 4. speciální prohlídky velikonočně vyzdobenými interiéry, které doplní nejen „klasický“ výklad o historii a majitelích zámku, ale také informace o tom, jak se dříve slavily Velikonoce. „Návštěvníci se dozvědí, odkud se vzala tradice pečeného beránka, proč jsou interiéry zámku dekorovány zlatě barvenými vajíčky a jak stará je tradice malovaných kraslic“, upřesňuje kastelánka Kristýna Dvořáková. Prohlídky vyrážejí každou celou hodinu od 10:00 do 16:00.

Stezka za obřími kraslicemi na Hluboké povede tradičně zámeckým parkem, který vyzdobí několik obřích 700 kilogramů vážících betonových vajíček.

Velikonoční návštěvu jindřichohradeckého zámku ozvláštní výstava s názvem Splašená vejce. V pokojích Adamova stavení budou v tyto dny rozesety stovky barevných slepičích, pštrosích, křepelčích nebo husích vajec na těch nejroztodivnějších místech. Během velikonočních svátků si návštěvníci můžou prohlídkovou trasu výjimečně projít individuálně. Výstava bude k vidění až do 28. dubna.

Zábava v zámecké zahradě čeká nejmenší návštěvníky v pondělí 22. 4. na Kratochvíli. Po celé zahradě budou uschována malovaná vajíčka se záludnými otázkami. „Na ty, kteří vajíčka objeví a správně odpoví, čeká v pokladně zámku odměna v podobě ilustrovaného průvodce Objevování renesanční zahrady zámku Kratochvíle a další překvapení“, slibuje kastelán Vojtěch Troup. Zámecká zahrada bude otevřena od 9:00 do 15:30 hodin.

Na Velký pátek 19. 4. jsou pro nejmenší návštěvníky hradu Nové Hrady připraveny dvě dětské prohlídky s upovídanými služkami Květuší a Zlatuší v 9:30 a 12:30 hodin (rezervace nutná). „Během nich se dozvědí, co to byl tučný čtvrtek nebo kdy je nejlepší vyrazit hledat skryté poklady. Současně si malí i velcí mohou od 10:00 do 15:00 hodin vyrobit na velikonočních dílničkách drobné jarní a velikonoční dekorace“, doplňuje kastelán Jan Smolík.

Ve dnech 19. až 22. dubna budou návštěvníkům přiblíženy velikonoční zvyky a tradice ve šlechtickém, měšťanském i venkovském prostředí na netradiční prohlídce. Od masopustu do Velikonoc, a to vše v krásném prostředí bytu správce novohradského panství z přelomu 19. a 20. století. Prohlídky se konají v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin.

Velikonoční svátky se na zámku Třeboň ponesou ve znamení květin. Květinová aranžmá v rožmberských renesančních interiérech, jimž tradičně vévodí amarylis, se v letošním roce inspirovaly portrétními fantaziemi manýristického malíře Giuseppe Arcimbolda. Výstava bude přístupná do pondělí 22. 4., od 9:00 do 17:00 hodin. V sobotu 20. 4. proběhne na Masarykově náměstí jarní květinový a řemeslný trh se zábavným programem nazvaný Květinová Třeboň. Staročeská velikonoční výzdoba soukromých schwarzenberských apartmá je k vidění do Velikonoc. V zámecké galerii probíhá výstava fotografií vzdušných třeboňských krajin Daniela France s názvem S nadhledem, která je otevřena denně až do 1. května, kdy jí vystřídá výstava v rámci festivalu Anifilm. V pátek 19. 4. od 17.30 se uskuteční ve Schwarzenberském sále vystavovatelova přednáška s projekcí dalších zajímavých snímků nejen z přeletů nad třeboňskými rybníky.

Mezinárodní den památek bude v Třeboni připomenut až po Velikonocích akcí Brány památek dokořán, kdy kromě zámku otevřou v sobotu 27. 4. svá sklepení i další městské památky. „Na zámku se budete moci po předchozí rezervaci v městském Turistickém a informačním centru vypravit s průvodcem do podzemních chodeb pod hradbami či do prostředního sklepa pod východním palácem“, láká třeboňský kastelán Vít Pávek.

V neděli 21. 4. se v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně odehraje Velikonoční koncert. Chrámový orchestr a sbor Velešín pod taktovkou dirigenta Petra Chromčáka zahrají Missa Brevis Jiřího Pavlici nebo skladby W. A. Mozarta. Koncert se začátkem v 18:00 hodin pořádá Sancta Spinea Corona – společnost přátel Zlaté Koruny.

Hrad Zvíkov bude mít o velikonočních svátcích otevřeno od pátku 19. do pondělí 22. dubna. V prodejně s rukodělným zbožím U klíčníka jsou na pátek a sobotu připraveny ukázky šití maňásků, pletení pomlázek a výroby skleněných figurek.