Českokrumlovsko - Po stopách kněze z Prahy do Orvieta, to je název pěšího pochodu, který dorazí do českokrumlovského okresu, a to od Slavče do Besednice. Pokračuje až do 16. června přes region dál k rakouské hranici. 15. 6. Kaplice, Omlenice, Bujanov, Rožmitál na Šumavě, Rožmberk nad Vltavou. 16.6. přes Vyšší Brod do Rakouska. Putuje se na počest svátku Corpus Domini a cesty Petra z Prahy do Říma v roce 1563, s níž je spojeno vyhlášení svátku. Účastníci jdou v 15 etapách 450 kilometrů s poselstvím evropské vzájemnosti. A po cestě se přidávají další a další poutníci.