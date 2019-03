Pohádkový víkend v krumlovském divadle

Český Krumlov – Tradiční Festival divadla pro děti a mládež, regionální přehlídku souborů v kategorii dospělých hrajících pro děti, můžete navštívit o víkendu v českokrumlovském městském divadle.

Program:

sobota 10:00 - 11:15: JAN JÍLEK – KAŠPÁREK, HONZA A ZAKLETÁ PRINCEZNA

Pohádka „Kašpárek, Honza a zakletá princezna“ je veselá nová pohádka na staré motivy. Loupežník Jozífek se marně pokouší získat ruku princezny Jasněnky, a tak se obrátí o pomoc na svoji tetičku - babu Jagu. Ta princeznu zakleje a odnese do Černého jezera, které hlídá drak. Naštěstí jsou tu kamarádi Kašpárek, Honza a hastrman, kteří se vydají princeznu zachránit. Kudy vedla jejich cesta, jaká nebezpečí na ně čekala a jak to nakonec všechno dopadlo? To se dozvíte z naší pohádky. Délka představení 75 minut bez přestávky – pro děti od 3 let.

sobota 15:00 - 16:00: A. CVRČKOVÁ, L. A V. CHALOUPKOVI – BIBI SE BOJÍ

Inscenace se odehrává v pohádkové říši. Pokud však očekáváte nanicovaté princezny, odvážné prince a hodné babičky, které za makovou buchtu ochotně vymění nejmocnější kouzla, jste na omylu. Naše hra vám konečně odhalí, jací jsou obyvatelé pohádkové říše doopravdy. Přijďte se přesvědčit, zda se jim podaří napravit nesnesitelnou holčičku Bibi! Zveme vás na velkolepou podívanou se zpěvem, tancem, živou hudbou, světelnými efekty, stínovým divadlem a překvapivým rozuzlením. PS: Víte, jaké je to být vychováván jelenem? Délka představení 60 minut bez přestávky – pro děti od 4 let.

sobota 17.30: VLASTIMIL PEŠKA – STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

Peškova dramatizace Starých pověstí českých humornou formou přibližuje divákům nejstarší pověsti zpracované Aloisem Jiráskem. Jak to bylo s příchodem Slovanů do Čech, vládou kněžny Libuše, bojem Bivoje s kancem a příchodem Přemysla na Vyšehrad? Přijďte a uslyšíte pověsti dávných časů, poznáte, jak to ve skutečnosti bylo.

Délka představení 60 minut bez přestávky – pro děti a mládež od 10 leti.

neděle 10 hodin: JAN WERICH, JAROSLAV KUBEŠ – FIMFÁRUM

Dost často se stává, že si soubory upravují divadelní předlohy v takové míře, že by bylo vhodnější napsat si rovnou text nový. My jsme se rozhodli pro čtyři pohádky z Fimfára. Zůstala všechna písmenka pana Wericha, my přidali jen hraní si. Budeme-li parafrázovat filmovou terminologii, chtěli jsme se pokusit o rodinné divadlo. Udělejme si vzájemnou radost a přijďte se podívat, jak se nám to povedlo. Délka představení 90 minut bez přestávky – pro děti od 8 let. Divadelní klub Českokrumlovská scéna, Český Krumlov.

neděle 15 hodin: MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA

Pohádka „Měla babka čtyři jabka“ je určena pro nejmenší diváky. V každém jablíčku je skryta jedna pohádka. Nevěříte? Tak počítejte s námi: „O koblížkovi“, „O dědečkovi a kožíšku“, „O zlé koze“, „O velké řepě“. Tyto čtyři pohádky tvoří díky vtipné propojovací lince, tedy hře na babky a dědky, hravý celek, který malé diváky vtáhne do pohádkového děje. Nechybí ani melodické, notoricky známé, dětské písně a velké loutky zvířátek. Vítězné představení Národní přehlídky Popelka Rakovník 2008 po deseti letech opět v Českém Krumlově! Pohádky nestárnou…