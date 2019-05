Pozor! Změna termínu: Vzhůru do divočiny

Český Krumlov - Vzhledem k prodloužení pracovního závazku (mimo ČR) pana Karla Rodena se termín představení VZHŮRU DO DIVOČINY (předplatné GOLD) přesouvá ze 3. 6. 2019 na nový, již potvrzený termín a to na neděli 22. září 2019 v 19:30 hodin. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, pokud budete chtít vstupenky vrátit, vracejte je v místě, kde jste si vstupenky zakoupili. Pokud máte zájem prodloužit stávající rezervaci (na nevyzvednuté vstupenky) do nového termínu, kontaktujte divadlo na mobilu 702 2017 526.

Manželé Jindřich a Alice se v divadelním hitu Studia DVA Praha vracejí do Českého Krumlova!

Režie: Darina Abrahámová, překlad: Jitka Sloupová, scéna a kostýmy: Jana Krausová

Hrají: KAREL RODEN, JANA KRAUSOVÁ a KRISTÝNA BADINKOVÁ NOVÁKOVÁ

Manželé Jindřich a Alice ze SEXU PRO POKROČILÉ tentokrát kempují a nejen to…

Tentokrát se však ze stylového hotelového pokoje, v němž se pokoušeli pikantně oživit svůj uvadající vztah, přesouvají do přírody. Je to tak trochu i z nouze ctnost, jelikož rodinný rozpočet se zmenšuje. O to více se zvětšuje touha „přežít“. Ale pozor! – ne za každou cenu. Do stereotypů dojemně směšného a zmateného páru se jako vichřice vmísí nečekaná návštěva. Nespoutaná sestra a provokativní švagrová Diana naruší Alici a Jindřichovi kempovací idylu. S jejím ironickým pohledem je slušné, nudné, šestadvacetileté manželství vlastně tím největším dobrodružstvím! Dianina svobodná chuť a odvaha užívat si a neustále zkoušet něco nového postupně „nakazí“ naše protagonisty životním pozitivismem a energií. A vzhůru do divočiny se nakonec změní na Vzhůru do života!

Příběh manželů Alice a Jindřicha, které jste si oblíbili v komedii Sex pro pokročilé, pokračuje.

Délka představení: 100 minut bez přestávky