Přástky u klarisek



Kdy: 23. února až 25. února, vždy od 10 do 18 hodin

Kláštery Český Krumlov

Český Krumlov – Od pátku do neděle můžete zajít do tepla ke kachlových kamnům do krumlovských klášterů na „Přástky u klarisek“. Kromě tradičních ukázek zpracování vlny, předení, tkaní či plstění si můžete vyrobit i vlastní výrobek, jako jsou plstěné šperky, brože nebo čelenky. V rámci náročnějších workshopů si můžete odnést i vlastnoručně vyrobený plstěný klobouk, tašku či pohodlné domácí bačkory. Přástky se konají ve Velkém sále a Seminární místnosti, platidlem je Klášterní mince ve směnném kurzu jedna mince za 10 korun.