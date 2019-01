Od pondělí až do pátku se v Městská galerii Český Krumlov koná Předvánoční jarmark (každý den od 13 do 18 hodin). Sháníte originální vánoční dárky nebo si jen chcete udělat radost? Neváhejte a navštivte Předvánoční jarmark, kde bude k dostání široká škála originálních výrobků od regionálních výrobců a klientů domovů pro seniory. Přijďte do galerie prožít příjemnou předvánoční atmosféru.