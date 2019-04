Přijímací zkoušky v ZUŠ Český Krumlov

Český Krumlov - Základní umělecká škola Český Krumlov si dovoluje vaše dítě k přijímacím talentovým zkouškám do hudebního, výtvarného, tanečního či literárně dramatického oboru pro školní rok 2019/2020.

Zkoušky do všech oborů budou probíhat ve dnech 9. - 12. 4. 2019 a přihlásit se mohou děti od 5 let.

HUDEBNÍ OBOR:

úterý 9. 4. / 16:00 – 18:00 a čtvrtek 11. 4. / 17:30 - 19:00 v budově Kostelní 163, 1. patro - učebna č. 24, Mgr. Lukáš Holec, tel.: 380 713 250

VÝTVARNÝ OBOR:

úterý 9. 4. / 17:00 – 17:30, středa 10. 4. / 17:00 – 18:00 a čtvrtek 11. 4. / 14:45 - 15:30 v budově Kostelní 163, učebna č. 30, 3. patro, Mgr. Dita Průchová a Mgr. Jana Holcová, tel.: 380 711 696

TANEČNÍ OBOR:

úterý 9. 4. / 16:00 - 17:30, pobočka Křemže (Sokolovna): pátek 12. 4. / 14:00 – 17:30 v budově Kostelní 163, učebna č. 29, 2. patro, Marta Begovičová, tel.: 721 424 909

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

středa 10. 4. a čtvrtek 11. 4. / 15:00 - 17:00 v budově Kostelní 163, učebna č. 25, 2. patro, Roman Kyselka, tel.: 603 964 217