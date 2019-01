Program KČT Start na říjen 2018

Český Krumlov - Program KČT Start z.s. na měsíc říjen 2018, další podrobnosti najdete na www.krumlov-net.cz/kct.

Pondělí 1. 10. - Výbor KČT "Start" z.s., začátek ve 14 hod



Úterý 2. 10. - Naučná stezka Želnavskem, 8-10 km, vede V. Augustin. Odjezd vlakem z ČK v 6.05 do Nové Pece, přestup na autobus v 7.20 do Želnavy. Zpět vlakem z Nové Pece v 13.50.

Středa 3. 10. - Soumarský most, 6 km , vede J. Kölblová. Odjezd z ČK vlakem v 9.05 do Č.Kříže, přestup na Volary a dále na Sobotaumarský most. Odtud po Ž zn na Volarské šance a na žel. zastávku Lenora (obč. u Hrubiána). Zpět vlakem v 15.02.

Středa 3. 10. – Na kole z Rybníka do Č. Krumlova, 50 km , vede L. Kuchtová. Sraz u Měst. úřadu v ČK v 9 hod.. Na kole: Chabičovice-Mirkovice-Markvartice-Velešín nádr. Vlakem v 10.27 do Rybníka. Na kole Trojany-Hněvanov-Rožmitál-Zahrádka-Přídolí-ČK. Koná se jen za pěkného počasí.

Čtvrtek 4. 10. - Lesní cesty v okolí Sternsteinu, 10 km , vede V. Pazderková. Odjezd v 6.30 z AN ČK - Plešivec - Větřní dole - Vyšší Brod, zpět stejně. Z Dürnau po úpatí do Vorderweissenbachu. Zastávka u Kastnera. Podle počasí je možno prodloužit o 4 km z Švédských šancí do Studánek (čeká autobus) po značené Vltavsko-dunajské cestě. Cena 70,- člen, 150,- nečlen

Sobota 6. 10. - Čerchov, Chodsko, 14 km , vede L. Pražák. Odjezd z AN ČK v 6.30, zast. Špičák, U Trojice, Domoradice, Antoni, Č.Budějovice pumpa na Dlouhé louce, přes Středarakonice, Klatovy, Domažlice, Klenčí p. Čerchovem. Vyhlídka Capartice – Čerchov 4,5 km. Při zpáteční cestě návštěva zříceniny hradu Rýznberk 0,5 km (rozhledna), dále návštěva rozhledny Koráb nad Kdyní 2 km. Předpokládaný návrat do ČK ve 20.30. Cena 250,- člen, 350,- nečlen.

Po 8. 10. - Schůzka vedoucích v klubovně "Startu", Dlouhá 100, ČK v 18 hod. Prosím, přineste návrhy na výlety v zimním období (až do března). Cvičitelé přinesou, pokud mají v plánu,

návrhy na zájezdy a pobytové akce v r. 2019. V návrhu jednodenního výletu zvl. autobusem i u pobytových akcí je nutné uvést i celkový počet km autobusem, abychom mohli dopravci uvést plánované km na celý rok 2019.

Úterý 9. 10. - Výlet do Besednice ke 100. výročí vzniku ČSR, 9 km , vede E. Ondřichová. Odjezd link. autobusem z AN ČK v 6.30 do Velešína a v 7 hod. přes Římov do Besednice, kde je na

hřbitově pomník neštěstí při stavbě obch. domu na Poříčí ze dne 9. 10.1928. Výstup na Besednickou horu a rozhlednu Slabošovka. Zpět autobusem z Besednice v 13.25 do Kaplice-vlak. nádraží a vimperákem do Č.Krumlova.

Středa 10. 10. - Z Vrábče do Boršova, 7 km , vede I. Podholová. Vlakem v 8.14 do Vrábče. Vrábče - Rozinka - Záhorčice - Zátkův mlýn - Boršov. Návrat vlakem.

Středa 10. 10. – Barevný podzim na Dehtáři na kole, 52 km , vede L. Kuchtová. Vlakem v 8.14 za zast. Hradce. Na kole přes Lipí – Habří – Kvítkovice - Čakovec a Čakov na Dehtář. Na Holubovskou Baštu – rybník Posměch – rybník Nový – Záboří (obč.)- Jankov – Bohouškov. Myslivna Bohouškovice – Mříčí – Holubov – Třísov – Plešovice- Zl. Koruna – ČK.

Čtvrtek 11. 10. - Kolem Růžového vrchu pod Hejdlov. 10-12 km, vede A. Volfschützová. Odjezd z AN ČK v 10.20 na zast. Nová Hospoda. Po M zn. na Rohy, neznač. lesními cestami kolem

Růžového vrchu k rybníku pod Hejdlovem, po Č zn. do Červeného dvora a do Chvalšin (obč.)

Návrat aut. ve 14.49 nebo 15.55 hod.



Pondělí 15. 10. – Štáb pochodu Krajem pětilisté růže ve 14.30. Prosím, přijďte všichni, kteří jste pomáhali při 50. ročníku.

Úterý 16. 10 - Uhliště, Vejrovna, Lipová, Přední Výtoň, 12,13,15 km, vede V. Augustin. Odjezd v 8 hod. z AN ČK - Větřní. Možno prodloužit Lipová - Nové Domky. Cena 100,- Kč člen, 110,- Kč nečlen.

Středa 17. 10. - Přídolsko č. 3, 6 km , vede V. Wimmerová a F. Mleziva. Odjezd autobusem v 12.50 do Přídolí. Odtud přes Středaaré Spolí a "Janouchárnu" do Větřní. Návrat autobusem.

Čtvrtek 18. 10. - Procházka Borskými lesy, 9 km, vede L. Pražák. Odjezd vlakem z ČK v 8.14 do Třísova. Pěšky: Třísov - Hamr - Borské lesy - myslivna – Holubov (obč.). Návrat vlakem v 12.38, 14.52, (15.47), 16.38.

Sobota 20. 10. - Stezka podél Lužnice nás spojuje - II. část, 12 km , vede P. Resch. Autobusem z ČK AN v 6.30 do Sankt Martina. Podél Lužnice do Weitry, prohl., dále do Altweitry. Autobusem do Gmündu. zastávka na hranici, kde se přejíždí řeka Lužnice a dále do Č.Velenic na obč.

Návrat do 19. hod. Cena 100,- člen, 170,- nečlen.

Úterý 23. 10. - Z Kaliště u ČB nezn. cestami do Lišova, do 13 km , vede A. Křížová. Odj. vlakem v 8.14 do ČB. Aut. MHD č. 10 v 9.40 do Kaliště.Nezn. cestou do Ortvínovic a dále na Z zn. k rybníku Koníř a po M zn do Lišova (obč.). Odjezd autob. ČSAD do ČB a vlakem v 16.13 do ČK.

Středa 24. 10. - Podzim v Červeném Dvoře, 6 km , vede V. Wimmerová. Odjezd autobusem v 10.20 do Červeného Dvora. Procházka podzimním (barevným) parkem. Návrat z Chvalšin v 13.04, 13.45, 14.45 hod.

Čtvrtek 25. 10. - Ze Zátoně do Č. Krumlova, 10 km, vede H. Šestáková. Odjezd z AN ČK v 11 hod. do Zátoně fara /Větřní 11. 10 hod./. Po Č zn. do Zátesu - Spolí - Slupenec – ČK.

Sobota 27. 10. - Výlet zvláštním autobusem do Prahy ke 100. výročí vzniku ČSR. , vede L. Pražák

Odjezd z AN ČK v 6.30, zast. Špičák, U Trojice, Domoradice, Antoni, ČB benzínová pumpa na Dl. Louce přes Písek, Příbram, Praha. Návštěva Pražského hradu, ZOO Praha. Předp. návrat do ČK ve 20 hod. Cena 100,- člen, 270,- nečlen.

Úterý 30. 10. - Najdeme pramen Hejdlovského potoka?, do 12 km , vede M. Amchová. Odjezd za AN ČK v 10.20 na Rohy. Po M zn. a Kloboukové cestě k pramenu Hejdlovského potoka, odtud k Pasákovi, Uhl. hájovně po Č zn. do Chvalšin (obč.). Zpět autobusem v 14.45, 15.25.

Středa 31. 10. - Podzim pod Klukem, 7 km , vede I. Podholová. Odjezd vlakem v 8.14 do Křemže. Dále přes Bohouškovickou myslivnu do Chmelné (obč.). Návrat autobusem.