Program letního kina v Černé v Pošumaví

Černá v Pošumaví - V červnu a červenci se kino otevírá ve 21:00 a promítaní začíná ve 21:30! V srpnu se kino otevírá už ve 20:30 a promítaní začíná ve 21:00! Promítá se téměř za každého počasí, v areálu kina je až 100 krytých míst! Nepromítá se pouze v případě silné bouřky.

Zákaz vstupu s vlastním občerstvením! Pokud máte hlad nebo žízeň, můžete využít náš kiosek uvnitř areálu, který je otevřen po celou dobu promítání.

Vstup s pejsky povolen! Podmínkou však je, že nebudou rušit projekci. Samozřejmě v rámci možností.

14.6. (pá) Teroristka ČR 120 Kč

15.6. (so) Pokémon: Detektiv Pikachu dabing 120 Kč

21.6. (pá) Ženy v běhu ČR 120 Kč

22.6. (so) Jak vycvičit draka 3 dabing 120 Kč

24.6. (po) X-Men: Dark Phoenix dabing 140 Kč

25.6. (út) The Beach Bum titulky 100 Kč

26.6. (st) John Wick 3 titulky 140 Kč

27.6. (čt) Na střeše ČR 100 Kč 28.6. (pá) Bohemian Rhapsody titulky 120 Kč

29.6. (so) Muži v černém: Globální hrozba dabing 140 Kč

30.6. (ne) LEGO® příběh 2 dabing 100 Kč (děti do 18 let zdarma)