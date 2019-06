Program letního kina v Horní Plané

Horní Planá - Stejně jako každý rok se mohou lidé v Horní Plané i turisté těšit na provoz letního kina, které nabídne osvědčené hity posledních měsíců. Kouzelná atmosféra venkovního promítání, zastřešená část areálu, občerstvení… Hornoplánské letní kino je oblíbenou součástí místní kulturní nabídky.

Červencový program bude zahájen ve velkém stylu – na velkém plátně se odehraje dramatický příběh kapely Queen, respektive zpěváka Freddieho Mercuryho. Bohemian Rhapsody (5. července) je už dnes klasikou, a právě na velkém plátně si tento snímek vychutnáte nejvíce.

Dalším blockbusterem, který je na programu, je například Jurský svět: Zánik říše (26. července). Provozovatelé ale myslí i na děti, pro které jsou nachystáni Užasňákovi 2 (6. července), Čertí brko (13. července) a Jak vycvičit draka 3 (20. července).

V sobotu 27. července se areál stane centrem dění tradičního Rock festu Horní Planá, takže se promítat nebude.

Začátky jsou v červenci stanoveny na 21.30 hodin a promítá se za každého počasí.

PROGRAM LETNÍHO KINA – ČERVENEC A SRPEN 2019

pátek 5. 7. 2019 – 21,30h / BOHEMIAN RHAPSODY

Drama, životopisný, hudební, USA/Velká Británie, 2018, 134 minut

Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Film je oslavou této rockové hudební skupiny a především Freddieho Mercuryho… Nevhodné pro děti do 12 let.

Vstupné: 130,- Kč

sobota 6. 7. 2019 – 21,30h / ÚŽASŇÁKOVI 2

Animovaný, akční, dobrodružný, USA, 2018, 118 minut

Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen,

zatímco Bob zůstal v domácnosti. A objevuje se nový padouch…

Vstupné: 100,- Kč

pátek 12. 7. 2019 – 21,30h / FAVORITKA

Drama, komedie, historický, USA/Irsko/Velká Británie, 2018, 119 minut

Na začátku 18. století vládne Velké Británii králova Anna. Její oporou je Sarah, jejichž vztah přerůstá až do jakési milostné symbiózy. Avšak přichází ctižádostivá Abigail, jejíž obliba u panovnice rychle stoupá… Mládeži do 15 let nepřístupné.

Vstupné: 130,- Kč

sobota 13. 7. 2019 – 21,30h / ČERTÍ BRKO

Pohádka, Česko/Slovensko, 2018, 99 minut

Příběh nás zavede do městečka Pytlov. Místní, kteří tu žijí běžným životem ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou…

Vstupné 100,- Kč

pátek 19. 7. 2019 – 21,30h / ŽENY V BĚHU

Komedie, ČR, 2019, 93 minut

Nejstarší Marcela čelí průšvihům svých tří synů, prostřední Bára touží po dítěti a nejmladší Kačka sice

chlapa má, ale ten chlap má jeden zásadní háček – manželku… Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová, Ondřej Vetchý, Martin Hofmann…

Vstupné: 130,- Kč

sobota 20. 7. 2019 – 21,30h / JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Dobrodružný, animovaný, USA, 2019, 104 minut

Nad Blpem se stahují mračna. Škyťák je v tom nevinně. Bílá dračice Bleskoběska omráčí Bezzubku a ten se mění v nejistého puberťáka. Ve snaze najít nové útočiště se vydají pátrat po Skrytém světu…

Vstupné: 100,- Kč

pátek 26. 7. 2019 – 21,30h / JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

Dobrodružný, akční, USA, 2018, 130 minut

Pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob. Dinosauři z Jurského světa jsou v ohrožení a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas Howard se vydávají na jejich záchranu. Na ostrově se probudila sopka a tak už podruhé v dějinách hrozí dinosaurům vyhynutí… Nevhodné pro děti do 12 let.

Vstupné: 130,- Kč

sobota 27. 7. 2019 – 17,00h / NEHRAJEME – ROCK FEST HORNÍ PLANÁ / Sledujte zvláštní plakáty.

pátek 2. 8. 2019 – 21,15h / ZLATÝ PODRAZ

Drama, romantický, sportovní, ČR, 2018, 106 minut

Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Film začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty k tanečnici Michelle, s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu.

Nevhodné pro děti do 12 let.

Vstupné: 130,- Kč

sobota 3. 8. 2019 – 21,15h / HOTEL TRANSYLVÁNIE 3

Animovaný, rodinný, USA, 2018, 97 minut

Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu. Když však Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů… Vstupné: 100,- Kč

.

pátek 9. 8. 2019 – 21,15h / TERORISTKA

Komedie, drama, ČR, 2019, 95 minut

Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie, učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla nepomůže ani starostka, sežene si zbraň a… Nevhodné pro děti do 12 let.

Vstupné: 130,- Kč

sobota 10. 8. 2019 – 21,15h / RAUBÍŘ RALF

Animovaný, dobrodružný, rodinný, USA, 2012, 97 minut

Wreck-It Ralph touží po tom, aby byl milován tak, jako perfektní Good Guy jménem Fix-It Felix z jeho hry. Problém je v tom, že nikdo nemiluje Bad Guye. Ale oni milují hrdiny…

Vstupné 100,- Kč

pátek 16. 8. 2019 – 21,15h / VDOVY

Drama, krimi, thriller, USA/Velká Británie, 2018, 129 minut

Čtyři ozbrojení zločinci jsou policií nemilosrdně odpraveni při pokusu o loupež hodně velkého balíku peněz. Skoro nic po nich nezůstane, jen jejich vdovy, kterým zanechají hrozivé dluhy u hodně nepříjemných věřitelů… Nevhodné pro děti do 12 let.

Vstupné: 130,- Kč

sobota 17. 8. 2019 – 21,00h / LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

Dobrodružný, rodinný, fantasy, USA, 2018, 100 minut

Klára chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře skříňku, ve které se skrývá dar od její zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne její kmotříček Drosselmeyer o Štědrém večeru, ji k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku zmizí do záhadného a fantastického paralelního světa.

Vstupné: 100,- Kč

pátek 23. 8. 2019 – 21,00h / ZRANĚNÁ SRDCE

Drama, romantický, válečný, Velká Británie/USA/Německo, 2019, 109 minut

Poválečné Německo v roce 1946. Rachael Morgan přijíždí do ruin rozbombardovaného Hamburku, aby se setkala se svým manželem Lewisem, britským plukovníkem, který je pověřen obnovou zničeného města, v němž stále vládne chaos a beznaděj. Ve chvíli kdy se vydají do svého nového domova, Rachael je nepříjemně překvapena nečekaným rozhodnutím, které Lewis udělal.

Nevhodné pro děti do 12 let.

Vstupné: 130,- Kč

sobota 24. 8. 2019 – 21,00h / KOUZELNÝ PARK

Animovaný, dobrodružný, komedie, USA/Španělsko, 2019, 85 minut

Ve své představivosti vyčarovaly kouzelný park, v němž všechny ty dechberoucí a fyzikální zákony popírající atrakce řídí mluvící zvířata s velmi vyhraněnou osobností. Například bezpečáka tu dělá dikobraz, který se všeho bojí a ve stresu nekontrolovaně střílí bodliny…

Vstupné: 100,- Kč

pátek 30. 8. 2019 – 21,00h / PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Komedie, ČR, 2018, 95 minut

Charismatický cynik Karel Král, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran…

Vstupné: 130,- Kč