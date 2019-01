Regionální muzeum má v sobotu vstup zdarma

Český Krumlov - V sobota 8. září je vstup do regionálního muzea v Českém Krumlově zdarma. Muzeum se zapojilo do Dnů evropského dědictví a má otevřeno od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin a navštívit můžete všechny expozice.

Výstavy: Osmašedesátý v Českém Krumlově a okolí; Vladimír Boudník – závěrečná tvorba z roku 1968; Od velké války k republice; stálá expozice: keramický model Českého Krumlova; Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století; Barokní jezuitská lékárna. Možnosti: vstup volný