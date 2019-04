Regionální muzeum zahajuje sezónu, zve na vernisáž

Český Krumlov - Karel Hrubeš - restaurátorské práce a volná tvorba, to je název nové výstavy v Regionálním muzeu, která má vernisáž v úterý 2. dubna v 18 hodin a potrvá až do neděle 26. 5. 2019

Karel Hrubeš se po dobu již třiceti pěti let intenzivně věnuje především restaurování obrazů a polychromovaných plastik, ale také nástěnných interiérových a exteriérových maleb. Jen ve sbírkovém fondu Regionálního muzea v Českém Krumlově provedl komplexní restaurátorské zásahy u více než čtyř desítek, často velice poškozených, obrazů a plastik, a to od období gotiky až po díla z 19. století. Jeho autorská malířská tvorba je výrazným a viditelným protipólem jeho restaurátorských postupů, kdy je do nejmenšího detailu a ve všech krocích vázán důsledným respektem k originálu. Jeho abstraktní obrazy, převážně větších formátů, mu umožňují zcela svobodný umělecký projev s nepřehlédnutelným důrazem na hru barevných kontrastů, linií, struktur a zkratek.