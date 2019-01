Řemeslné dílny v krumlovských klášterech

Český Krumlov - V areálu krumlovských klášterů v Řemeslné uličce se můžete celé léto přiučit tradičním českým řemeslům. Získejte dovednosti hrnčíře, brašnáře, sedláře, knihaře, kováře, pekařky, valchářky, sklářky, mýdlařky či tiskařky pohlednic a vytvořte si společně s vašimi dětmi tradiční řemeslný výrobek. Klášterní řemeslníci mají pro vás k zakoupení připravené i výrobky ze svých dílen.

Pro výrobu vlastního řemeslného výrobku je nezbytné zakoupit v Návštěvnickém centru klášterní žetony.

Směnný kurz klášterního žetonu: 1 mince = 10 Kč.

Kapacita 1 řemeslné dílny je omezena na 5 osob, pekařská dílna na 10 osob.

* Hrnčířská dílna otevřena od 13:00 hod.

V případě dotazů kontaktujte Návštěvnické centrum na emailové adrese informace@divadlock.cz či na telefonním čísle +420 725 554 705.

Harmonogram dílen:

Ne 1. 7. 2018

Kovář, brašnář, hrnčíř, sklářka

Po 2. 7. 2018

Brašnář, sklářka

Út 3. 7. 2018

Brašnář

St 4. 7. 2018

Brašnář

Čt 5. 7. 2018

Kovář, brašnář, hrnčíř

Pá 6. 7. 2018

Kovář, brašnář, hrnčíř, sklářka

So 7. 7. 2018

Kovář, brašnář, hrčníř, sklářka

Ne 8. 7. 2018

Kovář, brašnář, sklářka

Po 9. 7. 2018

Kovář, knihař, sklářka

Út 10. 7. 2018

Kovář, brašnář

St 11. 7. 2018

Kovář, knihař

Čt 12. 7. 2018

Kovář, brašnář

Pá 13. 7. 2018

Kovář, hrnčíř, sklářka

So 14. 7. 2018

Kovář, brašnář, hrnčíř, sklářka

Ne 15. 7. 2018

Kovář, brašnář, sklářka

Po 16. 7. 2018

Kovář, knihař, sklářka

Út 17. 7. 2018

Brašnář

St 18. 7. 2018

Knihař

Čt 19. 7. 2018

Kovář, brašnář

Pá 20. 7. 2018

Kovář, hrnčíř

So 21. 7. 2018

Kovář, brašnář, hrnčíř

Ne 22. 7. 2018

Kovář, brašnář, hrnčíř

Po 23. 7. 2018

Kovář, knihař

Út 24. 7. 2018

Kovář, brašnář

St 25. 7. 2018

Kovář, knihař

Čt 26. 7. 2018

Kovář, brašnář

Pá 27. 7. 2018

Kovář, hrnčíř, sklářka

So 28. 7. 2018

Kovář, brašnář, hrnčíř, sklářka

Ne 29. 7. 2018

Kovář, brašnář, sklářka

Po 30. 7. 2018

Kovář, knihař, sklářka

Út 31. 7. 2018

Kovář, brašnář