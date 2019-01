Rodinné pátrání v klášterních záhadách

8., 15. a 22. února, vždy od 10 do 18 hodin

Kláštery Český Krumlov

Český Krumlov – Jaká tajemství a lidské osudy skrývají stovky let staré zdi českokrumlovských klášterů? Staňte se detektivy a pátrejte společně s vašimi dětmi po klášterních záhadách a objevte něco, čeho si běžný návštěvník ani nevšimne. Vaše hledání vás zavede do zákoutí celého areálu, do sklepa i na půdu. Úspěšní badatelé mají šanci ve slosování na konci měsíce získat rodinné vstupenky na Slavnosti pětilisté růže.

V uvedené termíny je rozšířena nabídka řemeslných dílen, v rámci akce navštívíte Interaktivní expozici lidských dovedností a expozici Život a umění v klášteře minoritů. Rodinné vstupné 400 Kč, možnost rezervace v návštěvnickém centru.