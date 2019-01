Rodinné pátrání v krumlovských klášterech

Český Krumlov - Jaké záhady skrývají středověké kláštery? Jaká řemesla ve středověku kvetla, a která z nich se dochovala do dnešních dní? Staňte se detektivy, samostatně za pomoci mapy a indicií pátrejte spolu s dětmi všichni společně po klášterních záhadách a objevte i to, čeho si běžný návštěvník nevšimne. Mapa záhad vás postupně zavede do zajímavých zákoutí celého areálu od sklepa po půdu i do klášterních zahrad. Na úspěšné badatele čeká odměna. Po pátrání si můžete odpočinout i pohrát v Interaktivní expozici lidských dovedností.

denně od 21.7. do 31.8.2018, 10.00-18.00 hod (poslední možnost vstupu v 16.00 hod),

délka programu cca 120 minut včetně návštěvy interaktivní expozice

vstupné 440 Kč/rodina (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let)

možnost rezervace v Návštěvnickém centru