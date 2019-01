Rybovka v kostele ve Zlaté Koruně

Zlatá Koruna - V pátek 21. prosince od 19 hodin můžete zajít do zlatokorunského kostela Nanebevzetí Panny Marie na Vánoční koncert na Českou mši vánoční Jana Jakubu Ryby. Mši uvede Velešínský chrámový sbor společně s Filharmonickým orchestrem České Budějovice.

Dotazy na vstupenky na tel. č. 732 306 999.

Již více než 15 let se vždy 21. prosince v 19 hodin rozeznívá klášterní kostel ve Zlaté Koruně hudbou České mše vánoční J. J. Ryby. Vznik této dnes již tradice, byl možný díky pochopení a podpoře ze strany sponzorů, kteří se po mnoho let na koncertu podílejí, římskokatolické farnosti a Obecního úřadu Zlatá Koruna. Monumentální prostor kostela umocňuje slavnostní atmosféru směřující ke Štědrému dni a vánočním svátkům a návštěvníci koncertu mají možnost si prohlédnout i renovovaný Betlém. Po koncertě je připraven pro publikum punč, pro děti a řidiče čaj. Letošní koncert chce připomenout 100. výročí příjezdu prvního prezidenta Československa T. G. Masaryka (21. prosince 1918) do nově vzniklé republiky. Toto připomenutí by mělo být zároveň podnětem k zamyšlení, jaká bude další budoucnost našeho státu.