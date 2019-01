S Andersenem u hranic





Dolní Dvořiště – Noc s Andersenem se koná i v Dolním Dvořišti, a to od 19 hodin v obecní knihovně. Akce je vhodná pro děti od 6 do 12 let, kapacita je však omezená (nutné přihlásit se předem). Děti čeká večer plný her, tvoření a zábavy. Nebude chybět čtená pohádka na dobrou noc. Pořádá knihovna spolu s NZDM DéDéčko. Patronem letošního ročníku je kniha Povídání o pejskovi a kočičce.