Sebeláska s Lenkou Hruškovou

Velešín – KIC města Velešín zve na seminář s Lenkou Hruškovou – „Sebeláska aneb jak se mít ráda“. Program: Co je a co není sebeláska, co sebeláska přináší do života ženy a jak ji vědomě pěstovat, cvičení „zlatý stín“ a bezpodmínečná oslava bytí, závěrečné sdílení. Od 18 hodin ve Výstavní galerii Jakub ve Velešín. Vstupné 50 Kč.