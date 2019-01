Slavnostní koncert CPDM





Český Krumlov – Koncert k oslavám 20 let Centra pro pomoc dětem a mládeži pořádá ICM Český Krumlov v pátek večer v krumlovském hudebním klubu FabriČKa. Zahrají: Klauni (rocknroll), The Ownroadies (punkrock), Pirates of the Pubs (irský folk punkrock) a Pilot Season (pop punk). Vstupné 100 korun na místě. Více informací na www.cpdm.cz