Český Krumlov, Městská knihovna: Do gotického sálu, který sousedí s Prokyšovým sálem, můžete zajít ve středu na autorské čtení pro školáky se spisovatelkou Vlastou Duškovou. Bude číst z rukopisu své knížky, fantasy příběhu z Jižní Ameriky.

Program je určen dětem zhruba od 6 do 12 let a začíná v 8,30 a také v 10 hodin.