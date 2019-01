Českokrumlovsko - KČT START pořádá v sobotu výlet Z Vráže do Písku kolem Otavy. Na trasu 15 km, kterou vás provede G. Prokopová, se vyráží autobusem Student Agency v 8 hod. z AN v Českém Krumlově, v ČB je přestup na vlak, příjezd v 11.06.

Z Vráže po cyklostezce Otavské a Č zn. kolem Otavy do Písku (obč.). Zpět vlakem z Písku v 17.59 do ČB, odtud v 19.20 autobusem Studen Agency, příjezd do ČK v 19.50.