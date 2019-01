Týdenní program krumlovského kina Luna

Český Krumlov - Týdenní program českokrumlovského kina Luna:

Bohemian Rhapsody 17:30 Po 7.1.

Bohemian Rhapsody 17:30 Út 8.1.

Robin Hood - předpremiéra 17:00 St 9.1.

Znovu ve hře 19:15 St 9.1.

Bohemian Rhapsody 17:30 Čt 10.1.

Raubíř Ralf a internet 16:00 Pá 11.1.

Cena za štěstí 18:15 Pá 11.1.

Bohemian Rhapsody 20:00 Pá 11.1.

Raubíř Ralf a internet 14:00 So 12.1.

Bumblebee 16:10 So 12.1.

Bohemian Rhapsody 18:30 So 12.1.

Raubíř Ralf a internet 14:00 Ne 13.1.

Aquaman 16:10 Ne 13.1.

Bohemian Rhapsody 18:50 Ne 13.1.

Bohemian Rhapsody: Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.

Robin Hood: Hrají: Taron Egerton, Jamie Dornan, Ben Mendelsohn, Jamie Foxx, Paul Anderson, Eve Hewson • Hudba: Joseph Trapanese • Kamera: George Steel • Producent: Joby Harold, Tory Tunnell, Leonardo DiCaprio • Režie: Otto Bathurst • Scénář: Joby Harold; Robin (Taron Egerton – Kingsman), válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně s svým maurským přítelem Malým Johnem (Jamie Foxx – Nespoutaný Django) povstal proti zkorumpované anglické vládě v moderní vzrušující akční podívané plné zběsilých bojů, epické válečné choreografie i nadčasové romantiky.

Znovu ve hře: Její talent byl skutečný. Její životopis nikoli. Hrají: Jennifer Lopez, Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Leah Remini • Hudba: Michael Andrews • Kamera: Ueli Steiger • Producent: Elaine Goldsmith-Thomas, Jennifer Lopez, Benny Medina, Justin Zackham • Režie: Peter Segal • Scénář: Elaine Goldsmith-Thomas, Justin Zackham Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný a zároveň romantický film o cestě jedné obyčejné dívky za štěstím. Maya pracuje v místním supermarketu a marně čeká na povýšení, protože jí chybí tolik potřebný vysokoškolský diplom. Vše se rozhodnou vyřešit její přátelé a díky nové identitě, kterou pro ni vytvoří, Maya získá pozici, o které vždycky snila. Tím ale její nesnáze nekončí.

Raubíř Ralf a internet: český dabing; Režie: Rich Moore, Phil Johnston • Hrají: Gal Gadot, Kristen Bell, Mandy Moore; Walt Disney Animation Studios uvádí akcí nabité dobrodružství Raubíř Ralf a internet. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vanilopkou setkávají s občany internetu, mezi které patří například podnikatelka zvaná Joo (v původním znění Taraji P. Henson), která je hlavním algoritmem a duší trendové stránky BuzzzTube a Shank, drsná závodnice z ještě drsnější závodní hry zvané Masakr.

Cena za štěstí: Režie: Olga Dabrowská • Hrají: Vanda Hybnerová, Ivana Chýlková, Tomáš Hanák, Pavel Řezníček, Jaroslav Plesl, Klára Pollertová-Trojanová; Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky Olgy Dabrowské Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Vztah, láska, moc, útěk a vlastní děti, které mohou přinášet naději a radost, ale mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby. Film začíná odvíjet samostatné osudy několika hrdinů, aby se jejich cesty začaly postupně křížit a mohly nakonec složit dohromady jeden velký příběh života. Propletenec rodičů, které můžete potkat každý den, jejich dětí a partnerů.

Bumblebee: English friendly / české titulky Režie: Travis Knight • Hrají: Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Gracie Dzienny, Jason Drucker, Kenneth Choi, Rachel Crow, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Teresa Navarro, Abby Quinn, Vanessa Ross, Christian Hutcherson Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od majitele autoservisu, kam chodí pomáhat, omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee, který se v zapadlém kalifornském městečku ukrýval před světem.

Aquaman: English friendly / české titulky Hrají: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman • Hudba: Rupert Gregson-Williams • Kamera: Don Burgess • Producent: Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder • Režie: James Wan • Scénář: Will Beall Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho (Jason Momoa – Hra o trůny), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl zrozen…králem.

Více na http://www.luna-kino.cz/.