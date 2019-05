U Kuchařů hrají indie rockoví Please The Trees

Krasetín – Please The Trees, indie rocková skupina z Tábora, loni vydala páté řadové album Infinite Dance, které jihočeští hudebníci nahráli v San Franciscu. Minimalistickými kompozicemi navázali na své předchozí nahrávky, kterými si získali přízeň publika i cenu Anděl v kategori „Alternativa“. Do Krasetína se vrací po více než několikaleté pauze, během které ale nikterak neubrali ze svého charismatu a schopnosti rozdávat mohutné přívaly energie.