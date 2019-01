V Černé mají dvoudenní filmový festival

Černá v Pošumaví - Pořádá porce filmové zábavy na vás čeká poslední červencový víkend v letňáku v Černé v Pošumaví, kde se v pátek a v sobotu koná první filmový festival FILMTORO FEST.

Areál kina otevřen oba dny od 20 hodin a zahájení je od 21 hodin.

Jako první se bude v pátek promítat film Chata na prodej, po kterém bude následovat debata s režisérem filmu Tomášem Pavlíčkem a některými herci (Jana Synková, Jan Kačer, David Vávra, Václav Kopta).

Večer zakončí promítání filmu Mamma Mia! Here We Go Again.

V sobotu se bude nejprve promítat film akční film s Dwaynem "Rockem" Johnsonem Mrakodrap, poté film Deadpool 2.

Vstupné je v pátek i v sobotu 150 Kč. Můžete se těšit na skvělé filmy, dobré jídlo/pití a pohodovou filmovou atmosféru.