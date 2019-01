V Hořicích je velká burza oděvů, obuvi, hraček aj.

Hořice na Šumavě - Velká podzimní burza, oděvů, obuvi, hraček, knih i jiných potřebných věcí se uskuteční ve dnech 2. a 3. listopadu v kulturním domě v Hořicích na Šumavě. Akci jako každý rok organizuje místní skupina Českého červeného kříže a peníze z hořické Podzimní burzy využijí pořadatelé na organizaci akcí pro místní děti.

Na burze zájemci naleznou všechno možné, co lidé organizátorům darovali, aby tím podpořili jejich činnost. „Díky jim i těm, co si přijdou nakoupit, můžeme přispět na organizaci akcí pro děti, které jsou v naší obci pořádány,“ uvádí za pořadatele Milada Ottová. V pátek 2. listopadu začne burza ve 14 hodin a potrvá do 17.30 hodin, druhý den začne v 8 hodin a skončí o tři hodiny později. Cílem akce je také setkání místních obyvatel. Burzu každopádně navštěvují i lidé z jiných částí regionu.