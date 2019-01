V Křemži budou hledat strašáka do zelí

Již osmý ročník zahrádkářské výstavy Babiččina zahrádka odstartuje v sobotu 9. září úderem 9. hodiny. Výstavu pořádá ZO ČZS Křemže v přízemí radnice až do pátku 15. září. Po slavnostním zahájení dojde v 10 hodin k vyhlášení vítězů soutěže O nejhezčího strašáka do zelí. To znamená, že jsou očekáváni odvážlivci, kteří přijdou v nejstarším oblečení po prarodičích, co najdou ve skříni. Výstava bude otevřena v sobotu a v neděli od 9 do 15 hodin. V pondělí a v úterý od 8 do 12 a od 14 do 17 hodin. Středa, čtvrtek, pátek od 14 do 17 hodin.