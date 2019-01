V Mariánské začínají hned dvě výstavy

Pro rekonstrukci ve Wortnerově domě si Alšova jihočeské galerie vypůjčila prostory českobudějovické galerie Mariánská. Ve čtvrtek 18. 1. se zde od 17 hodin konají hned dvě vernisáže. Výstava Písek do hodin představuje tři rozdílné autory z Písku Václava Rožánka, Františka Romana Dragouna, Romana Kubičku, které spojuje pouze prostor a čas. Výstava Sexies! představuje českou tvorbu přelomu 60. a 70. let. V 60. letech byla uvolněnost nejen v umění, po srpnu 1968 se z umění ale nevytratilo. Uvidíte zde figurální tvorbu, umění, které bylo inspirované například popartem či komiksem a uvolněnou sexuální atmosféru. Obě výstavy potrvají až do 8. dubna.