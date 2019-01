V sobotu bude s vodníkem odemykat Vltavu olympionik Václav Chalupka

Český Krumlov, kemp U Trojice

Český Krumlov, Vyšší Brod - Vodáci v sobotu odemknou Vltavu, a to v Krumlově a ve Vyšším Brodě, ale vodáci si musí vybrat, obě odemykání jsou dopoledne. V 10.30 hodin Vltavu vodáci slavnostně odemknou za účasti starosty města Vyšší Brod Milana Zálešáka a Vltavě požehná i převor vyšebrodského kláštera.

V 11 hodin vodáci zahájí splouvání do Rožmberka nad Vltavou nebo do Nahořan.

Odemykání se odehraje také v Českém Krumlově, a to od 10 hodin v kempu Krumlov U Trojice. "Přijede i Vašek Chalupa," přiblížil organizátor odemykání Radek Šťovíček. "Celé to vypukne v 10 hodin, v jedenáct vodník s vodnicí odemknou řeku a zhruba po půl dvanáct první vodáci vyrazí po řece do Zlaté Koruny." Ani v Krumlově nebude chybět muzika a doprovodný program.