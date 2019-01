V sobotu se běží štafetový závod kolem Kletě Čloblan

Křemže - Přihlaste se na Čloblana, štafetový závod, který začíná v sobotu v 11 hodin ve sportovním areálu Němcalka v Křemži. Soutěž štafet pořádá Klub přátel hory Kleť a Tělocvičná jednota Sokol Křemže a je to už 4. ročník.

Štafeta: výjezd na kole na Kleť – běh do Zlaté Koruny – lodí na Dívčí Kámen – orientační běh do cíle.

Více informací na www.sokol-kremze.cz.

Popis závodu:

Smíšená družstva absolvují štafetový závod na čtyřech úsecích. V prvním úseku pojede cyklista z Křemže (510 m n.m.) na Kleť (1084 m n.m.) vzdálenost cca 16 km, v druhém úseku běžec sbíhá přibližně 8 km k Vltavě (cca 455 m n.m.) do Zlaté Koruny pod jez. Běžec předává štafetový kolík posádce dvoumístné turistické kánoe, která jej po Vltavě odváží do prostoru kempu u Dívčího Kamene (10 km). Zde předá štafetový kolík dalšímu běžci, který jej v závěrečném orientačním běhu přibližně osmikilometrovém odnáší zpět do cíle.

Složení družstev:

Družstvo musí mít minimálně čtyři a maximálně pět členů. V družstvu musí být nejméně dvě ženy. Budou-li ve družstvu jen dvě ženy, nemohou jet spolu na lodi. Alespoň cyklistický nebo jeden běžecký úsek musí absolvovat žena.

Přihlášky:

Písemné na mailovou adresu: KarelJirovec@seznam.cz

Po přijetí přihlášky obdržíte zpět variabilní symbol a číslo účtu, na které pošlete platbu.

Startovné:

500 Kč na jedno družstvo při platbě převodem do 08.06.2018

800 Kč při platbě v hotovosti na místě.

Důležité:

Všichni závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Závod se koná za plného provozu. Pořadatel nezajišťuje žádnou speciální zdravotní službu, ačkoliv nějací zdravotníci se kolem příprav a také v samotném závodě pohybovat budou. Trasy závodu budou vyznačeny, každý účastník musí trasy respektovat. Pokud si cestu zkrátí a ještě tím navíc bude v cíli dříve, bude ho to tížit celý zbytek života.

Každý účastník závodu jede na vlastní nebezpečí.