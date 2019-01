V sobotu v Luně hrají čtyři filmy

Český Krumlov - Kino luna má v sobotu na programu filmy Asterix a tajemství kouzelného lektvaru (14 hodin), Čertí brko (15.40), Bumblebee (17.40) a Bohemian Rhapsody (20.00).

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru:

Režie: Alexandre Astier, Louis Clichy • Hrají: Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz, Alexandre Astier, Elie Semoun, Daniel Mesguich, Bernard Alane, François Morel, Lionnel Astier, Florence Foresti

Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném lektvaru. Recept na jeho výrobu pečlivě střeží druid Panoramix. Vždy býval expertem na sběr jmelí v korunách stromů. Když ale jednoho dne utrpí ošklivý pád, musí si připustit, že už není nejmladší. Uvědomí si, jaká by byla katastrofa, kdyby návod na magickou směs zapomněl. S pomocí svých věrných přátel, Asterixe a Obelixe, se vydává hledat vhodného talentovaného následovníka, kterému by své řemeslo a tajemství lektvaru mohl předat. To ovšem vyvolá zájem těch nejmazanějších a nejhanebněji smýšlejících druidů. Scénář nového dobrodružství statečných Galů napsal Alexandre Astier, který snímek opět režíroval s Louisem Clichym. Tato dvojice v roce 2014 slavila celosvětový úspěch s předchozím příběhem – Asterix: Sídliště bohů.

Čertí brko:

Režie: Marek Najbrt • Scénář: Robert Geisler, Tomáš Hodan • Hrají: Judit Bárdos, Jan Cina, Ondřej Vetchý, Jan Budař, Marek Daniel, Jana Plodková, Tomáš Jeřábek, Václav Kopta

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat.

Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác se vydává do Pytlova a hned jeho první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím se zpustí řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.

Bumblebee:

Režie: Travis Knight • Hrají: Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Gracie Dzienny, Jason Drucker, Kenneth Choi, Rachel Crow, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Teresa Navarro, Abby Quinn, Vanessa Ross, Christian Hutcherson

Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od majitele autoservisu, kam chodí pomáhat, omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee, který se v zapadlém kalifornském městečku ukrýval před světem.

Bohemian Rhapsody:

Režie: Bryan Singer, Dexter Fletcher • Hrají: Rami Malek, Joseph Mazzello, Gwilym Lee, Ben Hardy, Allen Leech

Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.