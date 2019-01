Vábení babího léta na Dívčím Kameni se soutěžemi

Dívčí Kámen - Přijďte v sobotu 15. září od 10 do 16 hodin přivítat na hrad Dívčí Kámen babí léto!

A co vás čeká? Zábavná cesta na hrad s plněním úkolů a kvízem, žongléři, Hra o skřítkův poklad, dílničky (drátkování, výrobky z ovčí vlny, paracordové výrobky), střelba z praku a kuše, procházka s oslíky a opékání vlastních buřtíků na ohni a mnoho dalšího...

Start zábavné cesty je na hrad je na parkovišti u železniční stanice Třísov od 9.30 do 14.30.

Vstupné na celý den je 70 korun (dospělí), 60 korun (důchodci a studenti) a 50 korun (děti od 3 let, ti nejmenší mají vstup zdarma). Výrobky, které si vytvoříte, si odnesete domů.