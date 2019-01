Klub seniorů ve Větřní ve spolupráci s městem pořádá od středy do pátku prodejní vánoční výstavu pořádá, která bude k vidění až do 1. prosince v zasedací místnosti Městského úřadu. Do 30. listopadu bude otevřeno od 10 do 17 hodin, v pátek 1. prosince je otevírací doba pouze do 16 hodin. Pak bude následovat výdej neprodaných výrobků.