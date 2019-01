Vávra, Kačer nebo Kopta uvedou film Chata na prodej

Černá v Pošumaví - V pátek 27. července se bude v letňáku v Černé v Pošumaví promítat nový český film Chata na prodej. Premiéra to bude veskrze slavnostní a po filmu bude následovat beseda s tvůrci filmu. Dorazí nejen režisér filmu Tomáš Pavlíček, ale i herci Jana Synková, Jan Kačer, David Vávra nebo Václav Kopta.

To všechno v rámci prvního filmového festivalu Filmtoro! Vstupné na pátek, kdy se bude po Chatě na prodej promítat ještě dvojka muzikálu Mamma Mia! Here We Go Again, je 150 korun.

Areál kina otevřen od 20:00 hodin a zahájení FILMTORO FEST od 21:00 hodin.