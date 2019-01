Větřní – Zimní a vánoční prodejní výstavu pořádá město Větřní a tamní klub seniorů od středy do čtvrtka v zasedací místnosti Zastupitelstva města Větřní, Školní 296, nad knihovnou. Ve středu je otevřeno od 10 do 17 hodin, ve čtvtek od 10 do 16.