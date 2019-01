Večerní běh Kaplicí i DDM slaví kulaté jubileum

Dům dětí a mládeže Kaplice zve zájemce na 50. ročník Večerního běhu Kaplicí. Zahájení jubilejního podniku proběhne v 16 hodin na kaplickém náměstí. Začátek hlavního běhu dospělých je pak naplánován na 17.30 hodin (registrace závodníků do 17.15). Pro návštěvníky budou na náměstí připraveny stánky s občerstvením a pro děti také skákací hrad.

V tomto roce je závod zařazen do Jihočeského běžeckého poháru, a tak zejména v kategoriích dospělých lze očekávat účast velmi kvalitních závodníků. Padesát let své existence bude slavit i DDM v Kaplici, a tak na všechny, kteří se dostaví na kaplické náměstí, bude ve čtvrtek čekat i zajímavý doprovodný program.