Večerní koncerty na Stezce v korunách stromů

Lipno nad Vltavou - Stezka korunami stromů v Lipně nad Vltavou bude přes léto znovu nabízet nevšední večerní zážitky. Každé úterý prodlouží otevírací dobu, protože se zde budou konat večerní koncerty. Koruny stromů rozezní tóny různých hudebních žánrů a Stezka tak nabídne nevšední atmosféru. „Na návštěvníky čeká neopakovatelná atmosféra. Hudba se line okolním lesem a vychutnat si jí můžete na 40 metrů vysoké věži, nebo při romantické procházce po lávce mezi stromy. Večerní návštěvu si zcela jistě užijí jak páry, tak i rodiny s dětmi. Děti mohou samozřejmě využívat všechny atrakce, které Stezka nabízí ve dne. Tobogán je v provozu do 19 hodin,“ uvedl mluvčí Lipna Vojen Smíšek.

Program koncertů:

3.7. Thomband / folk

10.7. Trio Budvicence / klasická hudba

17.7. Klarinetový soubor Prachatice

24.7. Josef Fojta a Jan Reindl / indie folk

31.7. The Greens / pop folk

7.8. Trio Naladěno / klasická hudba

14.8. Hraje to / alternativní harmonikáři

21.8. Naked Professors / irish music

Bonsai č. 3 / folk

Loni tyto koncerty, které se konají v čase od 19 do 20:30 hodin a jsou v ceně vstupného na Stezku, navštívilo zhruba 5500 lidí. „Stezka je otevřená večer jen o letních prázdninách a vždy přišlo přes pět set lidí. To považujeme za velký úspěch,“ uvedla ředitelka Stezky korunami stromů Marcela Haladejová. Stezka byla otevřená v roce 2012 a brzy přivítá již dvoumiliontého návštěvníka. „Výběr skupin je rozmanitý. Každá hraje jiným stylem, ale všechny slibují pohodově strávený večer. Návštěvníci si tak poslechnou různé druhy folku, klasickou hudbu, harmoniky nebo irskou muziku,“ dodal Smíšek. Stezka je v rámci úterního programu otevřena až do 21 hodin.

„Hrát na Stezce korunami stromů je vždycky zážitek, jak pro nás, tak (doufáme) i pro lidi, kteří si nás přijdou poslechnout. Na Stezce budeme hrát již počtvrté. Těšíme se na večerní atmosféru, kdy se zvuk našich akustických nástrojů nese celým lesem...,“ uvedl s úsměvem Petr Hubík ze skupiny Naked Proffesors, která se představí 21.srpna.

„Na Stezku se vždycky rád vracím. Hraní v takové výšce je zkrátka vždy výjimečná záležitost. Soulad hudby a přírody je dechberoucí,“ Josef Fojta, který se svou kapelou hrající indie folk zahraje 24.července.