Veřejné bruslení začíná 3. listopadu

Český Krumlov - Veřejné bruslení na zimním stadionu v Českém Krumlvoě v sezóně 2018/19 začíná v sobotu 3. listopadu v 19 hodin!

Veřejné bruslení bez odborného dohledu a bez hokejek s volným pohybem na ledě:

sobota 19:00 - 21:00

neděle 13:45 - 15:45

V lednu je navíc otevřeno o sobotách v těchto časech:

12. 1. od 12.00 do 14.00 hodin

19. 1. od 14.00 do 16.00 hodin

26. 1. od 13.00 do 15.00 hodin

Vstupné:

děti do 6 let: 30,- Kč

ostatní: 40,- Kč

Je možnost si zapůjčit brusle: 50,- Kč / 2 hod.

Jakékoli brusle Vám pracovníci stadionu nabrousí: 60,- Kč / pár - nové; 50,- Kč / pár - používané.

Více informací o provozní době na http://www.pro-sportck.cz/provozni-doby/.