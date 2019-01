Český Krumlov - Nebojte se knihovny! Akce v rámci Týdne knihoven se koná ve čtvrtek 4. 10. od 13.00 do 18.00 hodin v oddělení pro děti. Přijďte si prohlédnout tuto část knihovny a seznámit se s tím, co nabízí. Ve 14.30 a v 17.00 hodin čtení z nových knih pro nejmenší. Akce je určena hlavně pro nejmenší děti a jejich rodiče. Děti do 6 let se můžou zaregistrovat do knihovny.