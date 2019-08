Vorařský den v Netěchovicích

Jihočeské zemědělské muzeum zve v sobotu 10. srpna na Vorařský den. Program pro malé i velké návštěvníky – beseda s pamětníkem, promítání filmů, ukázky plaveckého nářadí, tvůrčí dílna pro děti, plavecké písničky.

Doby, kdy po jihočeských řekách Vltavě, Lužnici, Otavě, ale také po Nežárce, Malši a dalších vodních tocích pluly vory a z plaveckých hospod na březích zněla harmonika a zpěv plavců, jsou již dávno pryč. Pokud chcete společně s námi zavzpomínat na zaniklé řemeslo a prostřednictvím starých fotografií a vyprávění pamětníků se vrátit proti proudu času, přijeďte do muzea, kde na vás čeká celodenní program. Největší z jihočeských řek – Vltava - byla významnou dopravní tepnou a plavení dřeva bylo řemeslem, kterému se v osadách na břehu řeky kdysi věnovala valná část mužské populace. Přehrady ukončily téměř tisíciletý způsob dopravy dřeva po vodě a zaniklo také poetické, ale zároveň tvrdé plavecké řemeslo. Vory vyplouvaly brzo na jaře a plavilo se až do zámrazu. Dřevo ze zdejších lesů putovalo po vodě nejčastěji do Prahy, ale některé vory pluly dále, po Labi až do Hamburku. Jedním z posledních žijících plavců je Václav Husa z Bechyně. Pochází z vyhlášeného vorařského rodu z Hladné u Albrechtic nad Vltavou. Na řece strávil kus života a jeho vzpomínky daly podnět ke vzniku filmových dokumentů i knih.

Kromě poutavého Václava Husy je na programu promítání filmů. Těšit se můžete na dokumentární film Josefa Krčka Vltavský triptych, ale také na unikátní záběry z muzejních archivů, k vidění bude výstava dobových fotografií a plaveckých artefaktů. Svým dílem mohou přispět i samotní návštěvníci – pokud máte doma fotografie nebo předměty, týkající se voroplavby, můžete je vzít s sebou. Těšíme se na vaše vzpomínky na starou řeku.

Na dvoře muzea členové spolku Vltavan z Purkarce předvedou ukázky práce s plaveckým náčiním. Stavby a novodobé plavby vorů se staly velice atraktivní záležitostí, a tak purkarečtí plavci oživují staré tradice a jejich zkušenosti nacházejí uplatnění i v dnešní době. Několik současných stavitelů a voroplavců můžete potkat druhou srpnovou sobotu také v muzeu a poslechnout si jejich vyprávění a zhlédnout fotografie, které na těchto plavbách vznikly.

Po celý den bude zajištěno občerstvení, odpoledne zatopíme v chlebové peci na dvoře a upečeme chléb a další dobroty. Ostatně, byl to právě chleba, který si plavci na několikadenní cestu po vodě z domova odváželi. Ne vždy stav vody dovoloval zastavit se v hospodách u břehu, a tak si na voru na jednoduchém ohništi také vařili, třeba polévku, pár brambor, nebo kafíčko na zahřátí. Domácí bochník byl ale základem plavecké stravy. A protože se dříve na vodě a okolo ní hodně zpívalo a vyhrávalo, nebude chybět ani muzika. K dobré náladě jistě přispějí krajánci od Petrovic, kteří zahrají staré plavecké písničky.

Radka Velková