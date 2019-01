Větřní - Vycházka z Větřní do Lužné, 4 km, vede: F. Mleziva. Odjezd z AN ČK v 10.13 nahoru do Větřní/pokud nedojde ke změně jízdního řádu/. Vycházka do Lužné a zpět do restaurace Slavie na oblíbené bramboráčky. Zpět autobusem nebo pěšky.