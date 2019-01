Český Krumlov, autobusové nádraží: Chcete si protáhnout tělo s partou milovníků přírody a turistiky? Pak neváhejte a připojte se ke členům KČT START a vyjeďte s nimi na výlet do Kájova. Pěší trasa má 7 kilometrů a provede vás po ní Jarmila Kölblová. Odjezd vlakem je z krumlovského vlakového nádraží v 9.05 do Kájova, pak se jde pěšky do Větřní, kde bude občerstvení. Zpátky do Krumlova jede autobus.