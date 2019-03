Český Krumlov - Kde zahynul Dr. Kulich? To je název výletu s výkladem, který vede V. Pazderková. 10 kilometrů, odjezd z AN ČK v 9 hodin na zastávku Harazim. Pěšky přes Černici ke kříži, pak pěšky přes Chabičovice možno zakončit nebo lesem do ČK.