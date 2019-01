Vyprávění o pěší pouti do Španělska do Santiaga de Compostela

Český Krumlov - Srdečně jste zváni na poslední přednášku s promítáním a besedou v Regionálnímu muzeu v tomto roce. Staňte se na chvíli poutníkem a vydejte se až do španělského Santiaga de Compostela, k ostatkům sv. Jakuba, kam se vydala Martivna Vachová. Těší se na Vás v úterý 18. 12. v 18 hodin v Regionálním muzeu Český Krumlov. Dovzvíte se, co znamená stát se na měsíc poutníkem a co všechno lze na cestě získat nebo ztratit.